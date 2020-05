Door de invoering van de verhuurdersheffing zijn er veel minder sociale huurwoningen gebouwd. In totaal hadden er 93.500 extra huizen gebouwd kunnen worden, zeggen de woningcorporaties.

Dat blijkt uit een onderzoek van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en huurdersvereniging Woonbond. De verhuurdersheffing werd in 2013 ingevoerd door het vorige kabinet. Sindsdien betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen.

Meer woningen of huurverlaging

In de periode tussen 2013 en 2023 maken woningcorporaties meer dan 16,7 miljard euro over aan de overheid. Volgens het onderzoek hadden ze van dat geld dus ook veel nieuwbouwwoningen kunnen bouwen. Of ze hadden huurders een maandelijkse huurverlaging van 70 euro kunnen geven.

De verhuurdersheffing werd ingevoerd om het begrotingstekort te verminderen, stellen de drie organisaties. “Het was een crisisheffing”, aldus Tonny van de Ven van Aedes. Ze vinden het daarom “ongelooflijk dat het kabinet er nog steeds aan vasthoudt, terwijl sprake is van een wooncrisis”.

De heffing gaat volgens hen ook ten koste van verduurzaming, terwijl dat wel een van de ambities van de overheid is. “Juist nu, in deze crisistijd, is het belangrijk dat we de bouw aan de gang houden. Te veel mensen wachten op een betaalbare woning”, zegt Albert Vermuë van de VNG.

