Bijna een vijfde van de Nederlanders gaat met een wapen of een ander voorwerp naar bed, dit om mogelijke indringers tijdens de nachtelijke uurtjes te confronteren.

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van verzekeringsmaatschappij Univé. Ruim 1.200 mensen deden mee aan de enquête. Bijna een kwart van de deelnemers geeft aan bij een inbraak de inbreker zelfs te zullen overmeesteren.

Kans steeds kleiner geworden

Hoewel de kans dat er bij jou ingebroken wordt steeds kleiner wordt, ziet Univé ieder najaar wel een piek in het aantal inbraken. Volgens cijfers van statistiekbureau CBS is het aantal inbraken de afgelopen tien jaar in elke provincie bijna gehalveerd. Daarnaast zorgde de lockdown dit voorjaar voor veel ‘werkeloosheid’ onder inbrekers.

Toch komen woninginbraken nog steeds voor. Uit de rondvraag blijkt dat een kwart van de Nederlanders zelf minstens één keer slachtoffer is geweest van inbrekers. Nog eens een kwart kent wel iemand bij wie ooit is ingebroken.

‘Woninginbraak eerder bij buren’

Toch is de angst voor inbraak onder bewoners klein. Een kleine tien procent schat de kans op inbraak in zijn of haar straat of buurt bovengemiddeld. Slechts twee procent denkt een aanzienlijke kans te hebben op inbraak in hun woning.

Volgens een derde van de ondervraagden zijn inbrekers beter af bij de buren. Vooral vanwege een meer waardevolle buit (16 procent), betere ligging en vluchtroutes (11 procent) of hun gebrekkige preventiemaatregelen (9 procent) zou de kans op succes groter zijn bij een deur verderop.

Mannen bereid tot confrontatie

Ook al denken we dat buren eerder het slachtoffer zijn van een inbraak, toch treft een groot deel ‘voorzorgsmaatregelen’. Uit het onderzoek blijkt dat 17 procent een wapen of ander voorwerp ter verdediging op de slaapkamer heeft liggen. Dit voor het geval ze verrast worden door ongewenst nachtelijk bezoek.

Bijna een kwart van de mensen zegt bij het horen van vreemde geluiden in de nacht de confrontatie op te zoeken met de inbreker(s). Met name mannen beloven heldhaftigheid: 35 procent zegt niet terug te zullen deinzen om een inbreker zelf te overmeesteren.

Preventieve maatregelen

Maar niet iedereen is van plan om inbrekers eigenhandig het huis uit te werken. Ruim de helft van de mensen kiest voor de veilige weg tijdens een inbraak en zegt in zo’n geval vanuit de slaapkamer de politie te bellen.

Tegelijkertijd is de bereidheid om je woning preventief beter te beveiligen niet heel erg groot. Slechts één vijfde is bereid om te investeren in preventiemaatregelen. Zo kiest 12 procent voor cameratoezicht bij de woning, gaat 10 procent voor een alarminstallatie en neemt 5 procent een videodeurbel.

Het grootse gedeelte van de Nederlanders (47 procent) laat als ‘preventieve maatregel’ gewoon de lichten aan in het huis.