Honderden agenten in actie in de Bommelerwaard vanwege hennephandel

De politie voerde dinsdagochtend met circa honderd agenten een grootscheeps onderzoek uit naar de productie en handel in hennep in de Bommelerwaard. Tijdens de actie werden voertuigen in beslag genomen en verborgen ruimtes ontdekt.

“De actie in de gemeente Maasdriel is nog steeds bezig”, aldus de politie dinsdagmiddag. “Tot nu toe zijn enkele voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen en verborgen ruimtes ontdekt. Ook zijn technische middelen om anderen, criminelen of politie/justitie, in de gaten te houden gevonden. Ook zijn meerdere kluizen ontdekt waarvan de inhoud onbekend is.”

Hennephandel

Het is volgens de politie “een actie in een onderzoek naar de productie en handel in hennep in dit gebied”. Er werd op negen plaatsen gezocht naar bewijs tegen een groep criminelen die actief is in de hennephandel, aldus de politie.