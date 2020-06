Duikers doen onderzoek in Amsterdamse grachten: 'Natuur komt weer terug'

Zaterdag doken twaalf duikers in de grachten van Amsterdam om onderzoek te doen: hoeveel invloed heeft de coronacrisis voor het leven onderwater? Best veel, zo bleek.

Door de strenge coronamaatregelen werd er veel minder gevaren in de hoofdstad. De grachten waren sinds begin april verboden terrein voor boten. Ruim een maand later, op Hemelvaartsdag, mochten de eerste sloepen weer het water op.

Niet meteen succesvol

Twaalf duikers gingen zaterdag het water in om te kijken wat de gevolgen van het vaarverbod zijn voor de natuur. De eerste poging was niet meteen succesvol. “Het is niet echt helder. Dat komt door de regenval gisteravond”, vertelde duiker Paul Vingerhoets aan Hart van Nederland toen hij na een half uur weer bovenkwam. “Maar we gaan ons best doen.”

Later konden de duikers toch zien dat het onderwaterleven flink verbeterd is door de stille periode op de grachten. “We zien dat het water daardoor veel minder troebel is geworden”, aldus Sander Mager van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “Hierdoor komt er twee keer zoveel licht terecht op de bodem.”

Volgens hem heeft dit tot een “uniek herstel van de waterkwaliteit en de biodiversiteit” geleid. Zo konden waterplanten door het helder geworden water meer groeien en die bieden een plek aan vissen, krabben en onderwaterinsecten.

‘Goed nieuws voor natuur’

De duikers kwamen op alle drie de onderzochte locaties veel leven tegen. Bij de Amstelsluizen, recht voor theater Carré, werden veel rivierkreeftjes gezien. In de voormalige haven van het Marineterrein werden een grote rivierkreeft en een school jonge baarzen gezien. In de Ringvaart kwam het meeste leven voor met veel onderwaterplanten, zwartbekgrondels, jonge baarsjes en rivierkreeftjes.

“Je ziet in verschillende rustige hoekjes van de grachten dat er meer waterplanten groeien dan andere jaren”, merkt Maarten Ouboter van drinkwaterbedrijf Waternet. “Dat is goed nieuws voor het water en de natuur.”

Terug naar de drukte?

Ook ecoloog Jeroen van Herk is enthousiast. Hij is een van de initiatiefnemers van het project. Wel is er werk aan de winkel, waarschuwt hij. “Om de onderwaternatuur in de stad echt vooruit te helpen, is het van belang dat er voldoende rustige, ondiepe plekken met structuur komen. Bijvoorbeeld in doodlopende grachten.”

Daar is Sander Mager van het waterschap het mee eens. “We moeten met z’n allen het gesprek aan gaan: willen we terug naar de drukte van voor corona?” Hij vindt het “fantastisch hoe de natuur in Amsterdam weer zo naar voren komt. Dat is wel iets om voor te streven, vind ik.”

