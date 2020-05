Zeeland weer open voor toeristen, maar ondernemers zijn niet per se blij

Sinds vrijdag worden er weer mondjesmaat toeristen toegelaten in Zeeland. Een goede stap, vinden sommigen vakantieverhuurders. Anderen vinden het ‘te klein’.

Afgelopen woensdag maakte de Zeeuwse veiligheidsregio bekend dat de strenge regels die sinds de coronacrisis voor het toerisme gelden worden versoepeld. Hotels, vakantieparken en bed and breakfasts mogen nu vijftien procent van hun bedden verhuren.

Wisselende reacties

Arjen Brinkman is eigenaar van villapark De Paardekreek in het dorp Kortgene. Vrijdag kan hij de eerste gasten in weken weer verwelkomen, vertelt de ondernemer aan Hart van Nederland. “Ik ben blij met dit stapje.”

Toch hoort hij als regionale voorzitter van de vereniging van recreatieondernemers ook minder enthousiaste reacties. “Onder veel andere leden is er veel teleurstelling.” Ze hadden volgens Brinkman graag een grotere stap gezien.

‘Levert niets op’

Een van de teleurgestelde ondernemers is Michel Kloeg, eigenaar van het Beach Hotel in Zoutelande en Hotel Kaap West in Westkapelle. Je zou verwachten dat hij zijn hotels vrijdag met een glimlach heropent. “Nee, niet dus”, zegt hij duidelijk.

Kloeg legt uit dat zijn hotels beiden ongeveer zeventig kamers hebben. “Door de versoepeling mag ik dus ongeveer tien kamers verhuren. Dat levert gewoon niets op.” De deuren van zijn hotels blijven dus gesloten. “Het is ontzettend jammer.”

“We wisten wel dat de versoepeling eraan zat te komen, dus we verheugden ons daarop”, aldus de hotelbaas. “Maar toen ik hoorde van die vijftien procent was dat een grote teleurstelling.” Of de strenge regels snel nog verder worden versoepeld is nog de vraag. “Ik hoop wel dat we snel de stap kunnen zetten naar dertig procent”, zegt Brinkman tot slot.