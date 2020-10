'Zorg die niet bewezen effectief is moet vaker uit het basispakket'

Zorg waarvan de effectiviteit wetenschappelijk onvoldoende is bewezen, zal in de toekomst vaker uit het basispakket verdwijnen. Dat zegt voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut Nederland maandag in het AD. Volgens hem lopen de kosten anders te hard op.

Het Zorginstituut stelt ieder jaar het basispakket samen, al moet de minister dat uiteindelijk wel goedkeuren. Elk jaar komen er vaak weer nieuwe medicijnen en behandelingen bij, maar volgens Wijma zal voortaan ook vaker gekeken worden naar wat eruit kan.

‘Beoordelen wat wel werkt en wat niet’

Voor de helft van de zorg in het basispakket ontbreekt volgens hem de wetenschappelijke onderbouwing. “Daarom is het belangrijk dat we gaan uitzoeken en nader beoordelen wat wel werkt en wat niet”, zegt Wijma tegen de krant.

Lees ook: Zorgkosten kunnen omlaag door ‘onzinnige zorg’ te schrappen

Een van de voorbeelden die de voorzitter noemt, is de slaapcentra in ziekenhuizen voor mensen die tijdens het slapen last hebben van apneu. “Daar worden veel mensen en middelen aan besteed, maar de wetenschappelijke onderbouwing zou weleens heel krap kunnen zijn.”

‘We moeten zorgkosten indammen’

“We betalen nu al gemiddeld 6.000 euro per Nederlander aan de zorg”, legt Wijma uit. “Als we niets doen om de zorgkosten in te dammen, gaan we in 2040 de helft van het belastinggeld betalen aan zorg. Dat is een no go-area.”

Lees ook: Eerste zorgpremie van 2021 bekend: effect van coronacrisis blijft beperkt

Het Zorginstituut heeft maandag een nieuw advies over het basispakket naar buiten gebracht voor minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. Daarin pleit het instituut vooralsnog alleen voor een uitbreiding met twee geneesmiddelen tegen borstkanker en tegen depressie.

ANP