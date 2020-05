Onbegrijpelijk: leidinggevende zorgcentrum steekt stokje voor laatste afscheid bejaard stel

Medewerkers van Stichting Ambulance Wens zijn verbijsterd over de keiharde houding van een leidinggevende van woonzorgcentrum Rehoboth in Goes. Zij voorkwam dat een zieke bewoonster afscheid kon nemen van haar stervende man, omdat coronabescherming voor het personeel volgens haar te duur was…

De stichting en de familie van het echtpaar hadden geregeld dat de 82-jarige vrouw en haar man na 55 jaar huwelijk voor het laatst afscheid van elkaar konden nemen, maar toen medewerkers van de stichting met de man bij Rehoboth voor de deur stonden om haar op te halen, stak de leidinggevende daar een stokje voor. Op letterlijk het laatste moment zorgde zij ervoor dat de laatste wens van haar cliënt’s echtgenoot niet door kon gaan en bleef de deur gesloten.

‘Stel dat ze terugkomt met corona’

“Nee, het gaat niet gebeuren, het kan niet. Stel dat zij terugkomt en ze heeft corona, dat moeten we hier niet hebben”, was de boodschap, vertelt ambulancemedewerker Kees Veldboer van Ambulance Wens aangeslagen aan Hart van Nederland. “De vrouw zit al twee maanden lang op eenpersoonskamer, feitelijk in quarantaine! Haar man zit echt in laatste fase van zijn leven en zij is ook ziek. Die man die heeft alle krachten gespaard om dit te kunnen doen.” De vrijwilligers en de familie van het echtpaar hebben een uur voor de deur gestaan om te proberen de laatste reünie toch nog voor elkaar te krijgen, maar men was onverbiddelijk, vertellen zowel de vrijwilligers als de familie aan Kees.

Hij is “zo kwaad dat mensen in de zorg zó met mensen omgaan”. “Beleid dat je het niet doet vind ik tot daar aan toe, dan is het tenminste duidelijk. Maar je moet niet eerst zeggen dat het wel mag en even later dat het niet mag. Daar ben ik heel kwaad om geworden.”

Palliatieve sedatie

Hij hoopte alsnog te regelen dat het echtpaar elkaar toch nog een laatste keer mocht zien, maar het is te laat. “De man heeft inmiddels palliatieve sedatie gekregen en is in slaap gebracht. Hij gaat waarschijnlijk vanavond of vannacht overlijden. Zonder afscheid te hebben genomen van zijn echtgenote.”

Kees brengt “dit onrecht” naar buiten in de hoop dat het een verschil maakt. “Ik wil dat dit soort praktijken niet meer kunnen in deze wereld. Stel dat ze samen hun ogen dicht hadden kunnen doen? Dat wordt hen nu ontnomen.”

‘Empathisch vermogen van een koe’

Het verhaal werd op de Facebookpagina van Ambulance Wens geplaatst en de vernietigende reacties op de handelswijze van Rehoboth zijn niet van de lucht. “Hoe is zo’n iemand in hemelsnaam in de zorg terechtgekomen, niet omdat ze het empathisch vermogen van een koe heeft”, schrijft iemand onder het Facebookbericht.

Een ander vatte de koe bij de horens en heeft meteen een mail gestuurd naar Rehoboth. “Heb niet de illusie dat dat iets in beweging zet, maar als ze een paar nachten slecht slapen door deze onmenselijk actie is me dat ook al wat waard!”

Woonzorgcentrum Rehoboth was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Dit ondanks meerdere pogingen van de Hart van Nederland-redactie.