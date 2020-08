Bakkers, slagers en groenteboeren doen goede zaken tijdens de coronacrisis. Hoewel de afgelopen jaren honderden van deze speciaalzaken zijn gevallen, is hun omzet in de ‘coronamaanden’ juist gestegen. Bij bakkers namen de verkopen toe met 16 procent, bij slagers met 36 procent en bij groenteboeren zelfs met 40 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van GfK. Het onderzoeksbureau onderzocht het koopgedrag van een panel van 10.000 huishoudens in de maanden april, mei en juni. GfK-onderzoeker Joop Holla laat aan Hart van Nederland weten dat mensen zich in de coronatijd meer willen verwennen, zeker omdat het moeilijker is om buiten de deur te eten. “De consument zoekt in feite het genieten en de gezelligheid thuis op. Ze willen zichzelf meer verwennen en kopen daarom wat luxer.”

Luxe eten

Evert Tebak van slagerij E. Tebak in Neunen ziet dit ook terug. “Mensen kunnen minder makkelijk uit eten, maar willen toch thuis iets lekkers maken. Ze experimenteren meer en eten thuis daarom ook exclusiever”, zegt hij. Sinds corona ziet Tebak zijn omzet met ongeveer 25 procent stijgen. Opvallend is dat het aantal klanten juist terugloopt. “Maar als ze komen, geven ze juist meer uit.”

Joop Holla denkt overigens niet dat de verkoop van producten van speciaalzaken blijft stijgen. “De kans dat die groei aanhoudt, is niet zo groot. Je zult zien dat de prijs van het product straks belangrijker wordt, zeker als er meer ontslagen gaan vallen. Dan worden waarschijnlijk andere keuzes gemaakt.”

Maar voor nu wordt er flink uitgegeven. Mensen hebben zo daar verschillende redenen voor. ”Het zijn specialisten”, vertelt een klant. ”Het stukje vlees is hier toch van hogere kwaliteit dan bij de supermarkt”. Voor een vrouwelijke klant is het vooral belangrijk dat je de plaatselijke ondernemingen steunt tijdens de crisis.

Ook meer verkoop van vers fruit

Volgens de cijfers van GfK wordt er nu in ieder geval in totaal zo’n 55 miljoen euro extra omgezet voor de speciaalzaken. Maar naast dat consumenten meer geld uitgeven in speciaalzaken, geven ze ook meer geld uit aan vers groenten en fruit. De verkoop van groenten en fruit in de supermarkt is met 17 procent gestegen.

Bessenteler Christian van Grotel zegt tegen Hart van Nederland dat de verkoop sinds corona ‘gigantisch’ is. Naast dat hij aan supermarkten levert, kunnen mensen ook direct bij hem bessen plukken en kopen. Hij heeft een kraampje naast de weg staan en ziet sinds corona dat meer mensen even bij hem stoppen.

“Sinds corona verkoop ik denk ik wel het dubbele aan mensen die bessen bij mij kopen. Mensen zijn meer thuis en hebben meer tijd om even te komen plukken. Daarbij zijn bessen gezond, en meer mensen willen gezond eten tijdens de coronacrisis”, zegt hij.