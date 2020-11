Omroep ZWART heeft meer dan 50.000 leden: 'Dit is pas het begin'

Aspirant-omroep ZWART voldoet naar eigen zeggen aan de eerste eis voor een plek in het publieke omroepbestel. De zender is woensdag de 50.000 leden gepasseerd. Die grens moest voor 1 januari behaald zijn. “Dit is pas het begin”, laten oprichters Akwasi en Gianni Grot weten.

ZWART moet nu een beleidsplan indienen bij het Commissariaat voor de Media. Uit dat plan moet blijken dat de aspirant-omroep iets toevoegt aan de bestaande programmering. Akwasi en Grot hebben daar geen twijfels over. “ZWART wil een verrijking zijn voor de publieke omroep en al die talenten in Nederland die nu niet gezien worden, een kans geven om mee te doen, om hun talenten aan heel Nederland te laten zien én te laten zien hoe mooi en gevarieerd ons land is.”

Meer diversiteit en kleur

ZWART werd eind september gelanceerd. De zender wil meer diversiteit en meer kleur op de Nederlandse televisie en radio krijgen. Vorige week telde de omroep 25.000 leden. De snelle stijging in de afgelopen dagen komt door een ‘verdubbeldag’ vorige week. Toen gingen de oprichters de hele dag live op Instagram met bekenden en onbekenden in gesprek over de omroep. Ze spraken toen onder anderen met actrice Esmee van Kampen, schrijfster Nadia Zerouali en actrice Halina Reijn.

Akwasi en Grot denken dat het aantal leden de komende tijd verder zal stijgen: “Het kan ook niet anders dan dat we de komende weken nog hard zullen doorgroeien en vanaf volgend jaar een vast en belangrijk onderdeel zijn van de Nederlandse televisie.”

