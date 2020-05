Het loont om vanavond rond de klok van 11 naar buiten te lopen en omhoog te kijken. Bij helder weer heb je namelijk zomaar kans om het ruimteschip van Elon Musk voorbij te zien schieten. Met aan boord twee Amerikaanse astronauten.

De Crew Dragon, zoals het ruimteschip heet, wordt om 16.33 uur (plaatselijke tijd) gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. 23 minuten ná die lancering passeert de raket Europa. Om precies te zijn kun je om 22:56 een verlicht stipje héél snel richting het oosten zien schieten. Juist, da’s de Crew Dragon. Je hebt er dus geen telescoop voor nodig.

Het ruimteschip zal zijn reis eindigen bij het International Space Station ISS. Het is voor het eerst in negen jaar dat er een bemande ruimtevaartvlucht vertrekt vanuit Amerika. Destijds was het NASA die een Space Shuttle aan de dampkring liet ontsnappen. Nu is het de beurt aan het ruimteschip van SpaceX, het bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk.

De lancering van de Crew Dragon is ook live te volgen via de onderstaande livestream:

Treintje van satellieten

Het is niet voor het eerst dat het ruimtewerktuig van Elon Musk te zien is in Nederland. Er circuleert een treintje van SpaceX-sattelieten in een baan om de aarde. Vorig jaar kwamen die op een heldere nacht voorbij Nederland.

Bij het UFO Meldpunt in Nederland kwamen daardoor flink wat belletjes binnen. “We zijn op de hoogte van een ufo in de vorm van een lange reeks lichtjes die op verschillende plaatsen door heel Nederland zichtbaar was”, twitterde het meldpunt destijds.