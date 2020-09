Omgekomen surfers in Scheveningen herdacht met paddle out

De vijf surfers die afgelopen zomer om het leven kwamen bij Scheveningen, zijn donderdag herdacht. Hun vrienden gingen op surfplanken de Noordzee op bij de plek van het drama, voor een zogenoemde paddle out. Ze vormden een cirkel in het water om samen stil te staan bij het fatale ongeluk.

“Het is gebruikelijk in de surfgemeenschap dat er een ‘circle of love’ plaatsvindt. Eigenlijk als een soort afscheidsceremonie, maar ook om het leven te vieren,” vertelt organisator Pat Smith. “Nu vonden we het moment om met z’n allen het leven te eren van die jongens, op deze manier. Het is heel mooi om dat met een grote groep mensen te doen.”

De surfers kwamen op 11 mei bij Scheveningen in de problemen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Twee Hagenaars van 38 en 30 overleden nadat ze op de kant waren gehaald. Een dag later werden de lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft geborgen. Tijdens de bergingspoging dreef het stoffelijk overschot van een vijfde surfer weg. Het lichaam van die 23-jarige man uit Delft werd begin juni gevonden. Een zesde surfer uit de groep overleefde het drama.

Metershoog algenschuim

Uit onderzoek bleek dat de mannen in de problemen kwamen door metershoog algenschuim in zee. Dat ontstond door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten.

