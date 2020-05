Oma Jopie (99) het 'Rotterdamse suikerklontjesmevrouwtje' overleden

De Rotterdamse Oma Jopie (99), ook wel het ‘suikerklontjesmevrouwtje’ genoemd, is afgelopen weekend overleden. 25 jaar lang bracht ze iedere zondag de politiepaarden bij de wedstrijden van Feyenoord een suikerklontje. Dit heeft ze tot het laatste moment gedaan.

Suikerklontjes

Elke zondag ging ze naar de Kuip om de politiepaarden suikerklontjes te geven en de ruiters een reep chocolade. Volgens haar familie waren de paarden een deel van haar leven. Het begon ooit bij een fietstocht met haar man. Tijdens het fietsen namen ze de koffie mee, om ergens samen uit te rusten. Omdat haar man suiker in de koffie lustte, nam ze altijd suikerklontjes voor hem mee. De klontjes die zij overhad gaf ze aan de paarden die zij tegenkwam op de terugweg. Hier genoot ze toen al van. Voordat haar man overleed beloofde ze hem om goed voor de paarden te blijven zorgen. Hiermee is zij nooit gestopt.

Niet alleen de paarden hielden van haar, ook de Rotterdamse politieruiters die haar al jaren kennen gaan haar missen. Iedere politieruiter in Rotterdam kent Oma Jopie, ook wel mevrouw Schouten. In Rotterdam is ze een begrip.

Verrassing tijdens corona

Door de coronacrisis kon Oma Jopie de paarden helaas niet zien. Op Pasen en nog afgelopen vrijdag is ze door de politiepaarden verrast.

Op Facebook schrijft de politie dat Jopie enorm van het bezoek van de paarden genoot: “Ze vond het prachtig om de politiepaarden weer te zien.”