OM wil behandeling 'terreurdreiger' ambassade Suriname

Het Openbaar Ministerie wil dat een man die in augustus 2019 telefonisch dreigde de ambassade van Suriname op te blazen, een celstraf plus opname in een zorginstelling krijgt. Hij belde anoniem naar de ambassade en zei: “Ik ga een bom gooien op de ambassade”.

De medewerker van de ambassade die de telefoon opnam, voelde zich ernstig bedreigd omdat ze niet kon zien wie het telefoontje pleegde – want afgeschermd nummer – en of de persoon écht in staat was een bom te maken. Het telefoontje “heeft de betreffende medewerker heel veel gedaan” en de ambassade heeft extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

Schizofreen en verstandelijke beperking

De kans op herhaling is volgens het OM heel groot, omdat de man schizofreen is en een verstandelijke beperking heeft. De officier van justitie eiste 75 dagen cel waarvan 60 voorwaardelijk. Dat betekent dat hij niet de cel meer in hoeft maar als voorwaarde moet hij zich voor behandeling laten opnemen in een zorginstelling, plus van de drugs en alcohol afblijven. Het OM denkt hierbij aan een proeftijd van vijf jaar.

Over twee weken volgt de uitspraak.