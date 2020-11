Ook OM in hoger beroep in zaak Nicky Verstappen

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van Nicky Verstappen. Afgelopen vrijdag werd Jos B. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998. De rechtbank sprak hem echter vrij van doodslag, maar het OM is van mening dat het opzettelijk doden van Nicky wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ook is het OM van oordeel dat de maatregel van tbs met dwangverpleging opgelegd moet worden.

De advocaat van B. liet al direct na de uitspraak weten in beroep te gaan. Hij had voor vrijspraak gepleit.

Geen bewijs voor doodslag

Het OM had 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky. De rechtbank zag echter geen bewijs voor doodslag. Volgens de rechtbank is de Limburgse jongen overleden als gevolg van het misbruik en de ontvoering. Mogelijk hield de 58-jarige B. een hand voor de mond van de jongen of is hij op hem gaan liggen, waardoor hij gestikt is, zei de rechter.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Jarenlang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas een kleine 2,5 jaar geleden werd verdachte Jos B. aangehouden.

De kaken op elkaar

Op zijn ontkenning na, heeft B. altijd zijn kaken op elkaar gehouden, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. Toen kwam hij met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens hem. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. De rechtbank neemt B. “de kwetsende manier” waarop hij “aan zijn eigen belang” heeft gedacht, zeer kwalijk.

Het DNA van B. is gevonden op onder meer Nicky’s onderbroek en pyjamabroek. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Jos B. werd na een klopjacht in Spanje aangehouden.

