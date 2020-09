Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk, tegen drie betrokkenen bij de geruchtmakende burenruzie op de Orthen in Den Bosch. Als het aan het OM ligt krijgen de drie mannen ook een locatieverbod.

Bij de uit de hand gelopen burenruzie afgelopen juni zijn twee mannen met een ijzeren staaf en een knuppel geslagen. Ook werden zij gestoken met een riek. Een dubbele poging doodslag, aldus de officier van justitie.

Knuppel versplinterde door harde klap

Tijdens de mishandeling sloeg de jongste verdachte zo hard met een knuppel dat deze versplinterde. Het doelwit was toen een van de huisvrienden van de buurvrouw. De man werd geraakt op zijn arm en zijn hoofd. Hij had zeven hechtingen nodig. Ook had hij twee wondjes bij zijn lies. Volgens het slachtoffer komt dat door de aanval met de riek.

Lees ook: Boze buren bestormen huis met mestvork: ‘Mijn vrienden vochten voor hun leven’

De advocaat van huisvriend Frank leest in de rechtszaal een verklaring voor: ”Er was ineens sprake van ‘n geweldexplosie. Ik was in paniek, voelde pijn en bloed. Wist niet waar mijn dochter was. Lichamelijke verwondingen opgelopen maar psychische gevolgen zijn enorm. Ik kijk uit naar ‘n andere woning met dochter”.

Ook de aanstichters van de ruzie willen het liefste verhuizen. Hun huis staat al een tijd te koop. Verdachte en bewoner R.M (62): “Alleen wil niemand mijn huis kopen, omdat de buurvrouw 20 illegalen huisvestigt”. Ze beschuldigen de buurvrouw van illegale verhuur #burenruzie #hvnl — Maike Senders (@MaikeHVNL) September 25, 2020

”Het incident gebeurde op klaarlichte dag, was goed voorbereid, enkele verdachten hadden helmen op en ze hadden allerlei wapens mee. Ernstige feiten, en ik vind dat daar een forse straf bij hoort”, laat de officier van justitie weten tijdens de zitting.

Ze eist een gevangenisstraf van 4 jaar voor alle drie de verdachte, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Twee jaar proeftijd en een locatieverbod #burenruzie #Orthen #hvnl #strafeis — Maike Senders (@MaikeHVNL) September 25, 2020

Langer lopend conflict

Het conflict was een climax in een al langer lopend conflict tussen de mensen. Volgens regionale media speelde ook de zaak rond groepsverkrachtingen een rol. Verschillende jonge mannen zouden in een garage aan de Orthen meisjes hebben verkracht. Die zaak is nog onder de rechter. Een van de buren zou bij de politie over de verkrachtingen hebben gesproken. Een van de verdachten vrijdag is vader Robby M. van de hoofdverdachte in de verkrachtingszaak.

Lees ook: Nieuwe beelden van burenruzie die uitloopt op massale vechtpartij in Den Bosch

M. wilde alleen vertellen dat er die dag ruzie was over een schutting. “Maar als ik de hele voorgeschiedenis moet vertellen, zitten we hier over drie weken nog.”

Beelden van de ruzie stonden nog dezelfde avond op sociale media. Ze werden ook in de rechtszaal getoond.

Bovenstaande reportage zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.