OM eist bijna 27 jaar in hoger beroep tegen aanslagpleger Amsterdam CS

In het hoger beroep van Jawed S., die in 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak op Amsterdam Centraal Station, heeft het Openbaar Ministerie 26 jaar en 8 maanden celstraf geëist. Die eis komt overeen met de straf die de rechtbank in Amsterdam hem eerder heeft opgelegd.

“Waarom wij”, is volgens de aanklager nog altijd de grote vraag die de slachtoffers kwelt. Hij vindt de spijtbetuiging waarmee S. kwam op de eerste zittingsdag van het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam niet oprecht. Het OM eiste bij de rechtbank vorig jaar 25 jaar cel.

S. vond straf te hoog

S. ging in beroep omdat hij de straf te hoog vond. Hij bood vorige week voor het eerst zijn excuses aan, wat opvallend was omdat hij eerder herhaaldelijk verklaarde dat hij het zo weer zou doen. “Ik heb deze mensen veel pijn aangedaan. Daar heb ik diep over nagedacht. Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik heb gedaan. Ik had me moeten beheersen en geen geweld moeten gebruiken. Als ze hier zouden zijn, had ik het ze rechtstreeks tegen hen gezegd”, zei hij.

Woede over cartoonwedstrijd Wilders

De 21-jarige S. kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam en viel op CS de twee willekeurig gekozen slachtoffers – beiden 38 jaar – aan uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Het hele incident speelde zich af in 9 seconden. Volgens het OM is door het “buitengewoon snelle handelen” van de politie erger voorkomen.

Het gerechtshof doet op 16 november uitspraak.

ANP/redactie