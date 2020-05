Verdrietig: drachtige olifant Indra draagt waarschijnlijk overleden kalfje

Olifant Indra uit Dierenpark Amersfoort is al 23 maanden zwanger, terwijl rond de 21e maand zou moeten bevallen. Haar verzorgers vrezen het ergste: waarschijnlijk is het kalfje in haar baarmoeder overleden.

Om er achter te komen of de drachtige Aziatische olifant inderdaad een dood kalfje draagt, worden er echobeelden gemaakt. “Maar dat heeft helaas niet veel opgeleverd”, vertelt verzorger Rob Saris in een video.

Waarschijnlijk overleden

Zelfs een Duitse specialist is ingeschakeld om de echobeelden te bekijken, maar er zijn nog geen resultaten. “Wij als verzorgers gaan ervan uit dat het kalf van Indra niet meer leeft”, aldus Saris.

Zekerheid is er voorlopig nog niet. Een echo maken bij een olifant is geen makkelijke opgave. “Dat moet van de buitenkant. We doen geen inwendige echo, omdat je dan bij het dier in het verblijf moet komen”, vertelt de verzorger van Dierenpark Amersfoort. De dierentuin hanteert een werkwijze waarbij er altijd een barrière moet zitten tussen de verzorgers en de olifanten.

Eind februari ging Hart van Nederland nog langs bij olifant Indra, omdat haar verzorgers er toen nog vanuit gingen dat een bevalling aanstaande was. “Je ziet een beweging in de buik, ze slaat met de slurf tegen de buik, ze is onrustiger dan normaal”, vertelde Saris toen.



Hoe nu verder met olifant Indra?

De olifantenverzorgers hebben geen kant-en-klaar stappenplan voor de komende periode. Indra’s gezondheid is voorlopig leidend. “We vinden het superfijn dat jullie allemaal zo meeleven met de kudde en met Indra”, laat Saris nog weten. Zodra er nieuws is over Indra, laat hij het weten.

In deze video geeft verzorger Rob Saris meer uitleg over de situatie van olifant Indra.