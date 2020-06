Teleurstelling, maar óók opluchting in Dierenpark Amersfoort woensdag: er werd al maanden gehoopt op de geboorte van een kalfje, maar nu blijkt moederolifant Indra helemaal niet drachtig te zijn.

Begin dit jaar werd duidelijk dat de Amersfoortse dierentuin zich mocht gaan opmaken voor een nieuw olifantje. Indra was uitgerekend voor begin maart, maar het jong kwam maar niet. Normaal bevallen de zoogdieren rond de 21ste maand van de draagtijd, maar inmiddels was Indra drie maanden ‘overtijd’.

Indra vertoonde alle tekenen

Dat terwijl de olifantenmoeder wel alle tekenen van een dracht liet zien, legt dierenverzorger Bas Aalders uit. “Een paar weken na de dekking toonde onze olifantenbul geen interesse meer in haar, wat normaal gesproken aangeeft dat het vrouwtje bevrucht is.” Ook gaven urinetests dezelfde waardes aan als bij een eerdere dracht.

De olifantenverzorgers zagen verder dat het gedrag van Indra veranderde. “Rond de uitgerekende datum werd ze ‘s nachts onrustiger en zagen we gedrag dat we al vier keer eerder bij Indra hadden gezien rondom de bevalling”, vertelt Aalders.

In februari ging Hart van Nederland nog langs bij olifant Indra, omdat haar verzorgers er toen nog vanuit gingen dat een bevalling aanstaande was.

Echo onder verdoving

Toch bleef een olifantenjong uit. Er werd daarom afgelopen vrijdag een inwendige echo bij haar gemaakt, een ingewikkelde klus bij olifanten. De hulp van een specialist uit Duitsland moest worden ingeroepen en de moederolifant werd verdoofd.

De echo had een verrassende uitkomst, zo blijkt nu. “We konden geen jong ontdekken of andere tekenen zien van een dracht, zoals verwijde bloedvaten”, zegt Aalders. “We moeten er nu dus vanuit gaan dat Indra geen jong met zich meedraagt.”

‘Gelukkig geen dood kalf’

De kans bestaat volgens de dierenverzorger dat Indra eerder wel een jong in haar buik had, maar dat de dracht vroegtijdig is afgebroken. “Bij olifanten kan een kalf dan worden opgenomen in het lichaam.” De dierenwereld blijft verrassen, stelt hij. “Het is een bijzonder resultaat.”

Toch is dit volgens Dierenpark Amersfoort het “beste scenario denkbaar” voor Indra. “Een dood kalf in de buik van Indra kan voor haar heel riskant zijn”, legt Aalders uit. “Natuurlijk is het jammer dat er straks geen jong olifantje in onze kudde rondloopt, maar we zijn blij en opgelucht voor Indra.” De moederolifant blijkt gelukkig dus gewoon gezond te zijn.

Beeld: Dierenpark Amersfoort