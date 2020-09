Olieregen richt ravage aan in Noord-Hollands dorp: 'Het zit echt overal!'

Bij bewoners uit het Noord-Hollandse dorp De Goorn kwam het vrijdagochtend rauw op hun dak gevallen. Letterlijk. Uit een laag overvliegend groot propellervliegtuig kwam vermoedelijk een olieachtige substantie naar beneden.

Daken, zonnepanelen, stoeptegels en planten zitten onder de smurrie. Dikke pech voor de bewoners, want ze wonen er nog maar enkele weken. Zaterdagochtend was een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf al druk bezig met het reinigen.

Militaire oefening

Het is nog niet officieel bevestigd, maar de kans is groot dat de vieze vloeistof uit een van de zes militaire vliegtuigen is gekomen die meevlogen in de militaire oefening ‘Falcon Leap’. Deze internationale oefening vindt jaarlijks plaats in de aanloop naar de herdenking van Market Garden, de Slag om Arnhem.

Er vlogen vrijdag Hercules C-130 vliegtuigen mee van de United States Airforce, Hercules C-130’s van onze Koninklijke Luchtmacht en een C-160 Transall uit Duitsland. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht lijkt het uit een eerste snelle inspectie niet zo te zijn dat het Nederlandse toestel heeft gelekt. Maar hij benadrukt ook dat het onderzoek nog maar net is begonnen.

Alles onder de olie

Het is in ieder geval behoorlijk balen voor de bewoners van de Wildbaan in De Goorn. De huizen zijn gloednieuw en de meeste mensen wonen er nog maar enkele weken. “Ik dacht dat het begon te regenen,” vertelt bewoner Jos Winder. “Er stond alleen geen wolkje aan de lucht. Uiteindelijk bleek het om een olieachtige substantie te gaan. Toen ik naar buiten ging, bleken het huis en de tuin helemaal onder te zitten. Op de stenen kon je schaatsen!” Extra vervelend is dat Jos’ tuin net een week klaar is. “Ik vrees het ergste, dat alles eruit moet.”

Vikri El Idrissi is samen met zijn collega’s al druk bezig om de boel weer schoon te maken. Volgens hem is dat een flinke klus, omdat voor iedere ondergrond weer een ander reinigingsmiddel nodig is. “Voor de marmeren tegels hebben we steeds zwaardere middelen gebruikt, maar het is nog niet gelukt om het schoon te krijgen. Voor de daken en kozijnen zijn we niet bang, maar de zonnepanelen zijn ook iets moeilijks.”

Mogelijk veiligheidsrisico

Bij Defensie hebben de gedupeerden een schadeclaim ingediend en ze begrijpen dat zaak in behandeling is genomen. De woordvoerder van Defensie bevestigt dat er inderdaad boven het gebied in De Goorn is gevlogen. De toestellen vlogen op lage hoogte naast elkaar. Defensie doet onderzoek en neemt de zaak hoog op. “Natuurlijk is het in de eerste plaats heel erg vervelend voor de mensen die hierdoor zijn getroffen. Maar als inderdaad uit een van die vliegtuigen vloeistof is gelekt, dan betekent dat ook een mogelijk veiligheidsrisico voor de toestellen en de mensen die daar in vliegen.”