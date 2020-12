Oliebollenkramen staan er verlaten bij sinds lockdown: 'Net een onbewoond eiland'

De oliebol. Het oer-Hollandse gebak dat wij Hollanders traditioneel eten op Oudjaarsavond. En stiekem ook op de dagen daaromheen. We halen ze vaak bij de mobiele oliebollenkramen in het centrum van de stad, of op de parkeerplaats bij het tuincentrum of de bouwmarkt. Maar die moesten afgelopen dinsdag allemaal dicht.

En nu staan de vele oliebollenkramen die ons land telt er verlaten bij. De kramen mogen gewoon openblijven, want ze verkopen eten. Maar de locaties waar de oliebollenkramen staan, bij het tuincentrum bijvoorbeeld, zijn wel gesloten. En dat is zuur, want de oliebollenverkopers moeten het natuurlijk hebben van de toestroom van mensen.

Het is soms dan ook een triest aangezicht. Zeker als je je bedenkt dat veel oliebollenkraamhouders ook kermisexploitanten zijn, die eerder dit jaar ook al heel veel omzet hebben gemist door corona.

Oliebollenbakkers eenzaam en alleen

Gilbert de Poorter komt uit een echte oliebollenbakkersfamilie, zijn voorouders gaan al sinds 1896 stad en land af om hun oliebollen aan de man te brengen. Gilbert staat met zijn De Poorter’s gebakkraam al 23 jaar bij een bouwmarkt in Baarn, wat normaal voor veel klandizie zorgt. Maar dat is, net zoals ongeveer alles, dit jaar wel anders: “Het is net of ik op een onbewoond eiland sta.”

Johnny van Eijk staat in ‘s-Gravenzande bij de Intratuin. Na het nieuws van de lockdown en de daaruit volgende sluiting van het tuincentrum, heeft hij z’n schouders eronder gezet en een heuse oliebollen drive-thru gebouwd. Hij hoopt dat mensen op deze manier met hun auto alsnog zijn met goud bekroonde oliebollen komen halen.

