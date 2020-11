Hart van Nederland krijgt vanaf januari dagelijks ochtendbulletin

Hart van Nederland krijgt vanaf maandag 4 januari 2021 een dagelijks ochtendbulletin op SBS6. Het programma richt zich op Nederlands nieuws, in combinatie met Shownieuws en het weerbericht van Weer.nl.

De presentatie van het ochtendbulletin ligt doordeweeks in handen van journalist en presentator Mart Grol. In het weekend nemen Wolter Klok en Nadya Sewradj de presentatie voor hun rekening. Wolter en Nadya zijn nu ook al al te zien als presentator van Hart van Nederland.

Het ochtendnieuws wordt zeven dagen in de week uitgezonden, dus ook in het weekend. Het bulletin wordt gemaakt door de redactie van Hart van Nederland, in samenwerking met Shownieuws en Weer.nl. De uitzendingen zijn op werkdagen te zien tussen 6.30 en 10.00 uur. Op zaterdag tussen 7.00 en 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.

In tien minuten bijgepraat

“In 2019 was Hart van Nederland online het snelst groeiende nieuwsmerk van Nederland en die groei zet in 2020 door”, zegt hoofdredacteur Marc Veeningen. “Ik kijk enorm uit naar deze volgende uitbreiding van ons aanbod in 2021, waardoor Hart van Nederland behalve online ook op tv zeven ochtenden per week actueel nieuws aanbiedt.”

“Inhoudelijk staat ook in de ochtend het nieuws in Nederland centraal. Maar als er in het buitenland iets gebeurt dat Nederlanders raakt brengen we het ook”, benadrukt de hoofdredacteur. Zo wordt de kijker in tien minuten bijgepraat over al het nieuws dat voor Nederland relevant is.

“Ik ben ervan overtuigd dat we door deze uitbreiding – samen met Mart, Wolter en Nadya als gezichten van het programma – weer een stap zetten in de ontwikkeling van Hart van Nederland tot een van de leidende nieuwsmerken in Nederland”, aldus Veeningen.

‘Wekker om half drie’

Arnhemmer Mart Grol (32) werd bekend door zijn werk als presentator bij onder andere Omroep Brabant en Omroep Gelderland en als nieuwslezer bij Radio 538. Hij is een echt ochtendmens. “De wekker gaat straks om 2.30 uur, maar na een douche en een dubbele espresso sta ik ‘aan’ en ben ik er klaar voor.”

Wolter Klok (27) presenteerde zeven jaar lang verschillende programma’s bij RTV Drenthe. Sinds maart is hij de vaste invaller van presentator Maarten Steendam bij Hart van Nederland. Hij heeft veel zin in deze nieuwe stap, al moet hij er akelig vroeg voor opstaan. “Ik woon in Groningen, dus dat wordt om 2.30 uur de wekker.”

Ook de Utrechtse Nadya Sewradj (36) kan niet wachten tot het 4 januari is. “Geweldig om de dag te mogen beginnen met het laatste nieuws van Hart van Nederland. Ik kijk ernaar uit om met mijn collega’s het nieuwe ochtendbulletin te presenteren.”

Hart van Nederland is iedere dag om 22.30 uur te zien op SBS6, op werkdagen is er ook een vroege uitzending om 17.50 uur. Vanaf 4 januari komt daar dus het ochtendbulletin bij, doordeweeks tussen 06.30 en 10.00 uur, op zaterdag tussen 07.00 en 10.00 uur en op zondag van 07.00 uur tot 09.00 uur.