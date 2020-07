'Obesitas aanpakken in strijd tegen corona te betuttelend'

In een poging om het aantal mensen dat ernstig ziek wordt van het coronavirus terug te dringen, zet de Britse premier Boris Johnson vanaf maandag vol in op maatregelen tegen obesitas. Nederland is verdeeld, maar de meeste mensen vinden deze aanpak te betuttelend. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3000 mensen.

Volgens onderzoekers is er steeds meer bewijs voor een link tussen overgewicht en de mate waarin je ziek wordt van een Covid-19 besmetting. Met de nieuwe plannen mogen er in Groot-Brittannië geen fastfoodreclames voor 21.00 uur meer worden uitgezonden, moet er duidelijker te zien zijn hoeveel calorieën er in producten zitten en mogen winkels niet meer adverteren met ongezonde producten.

Lees ook: Meeste corona-patiënten op de intensive care hebben overgewicht

Obesitas aanpakken slecht plan

De Britse aanpak zou ook in Nederland toegepast kunnen worden om de impact van coronavirus te verkleinen. Minder dan de helft van de Nederlanders (45 procent) vindt dat een goed idee, blijkt uit het onderzoek van Wat vindt Nederland. Een meerderheid van 52 procent is stellig: dit is teveel betutteling van de overheid.

Geen van de Britse plannen wordt door een meerderheid gesteund. De meeste mensen, maar nog steeds slechts 33 procent, zouden het een goed idee vinden om in Nederland prominente advertenties van ongezonde producten te verbieden. Een even grote groep Nederlanders pleit tegen deze gezondheidsplannen.

Lees ook: Meerderheid Nederlanders kiest liever voor laagste prijs dan gezondste optie

Ook het verbieden stuntprijzen met ongezond voedsel kan nog op wat steunen rekenen: 25 procent van de ondervraagden zou daar voor zijn. 17 procent van de Nederlanders vindt dat het aantal calorieën vermeld moet worden op labels en menukaarten.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.