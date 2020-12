'O sloop die boom, o sloop die boom': ook fijne kerst voor dieren in DierenPark Amersfoort

Door de lockdown moesten bouwmarkten en tuincentra de deuren sluiten en bleven winkeliers met talloze onverkochte kerstbomen zitten. Die schonken ze aan de dieren in DierenPark Amersfoort, die er maar wat blij mee zijn.

“De bomen zijn een ideale verrijking voor onze dierbewoners”, vertelt teamleider Dierverzorging Willem Verdonck. De tijgers, kamelen en olifanten hebben dikke kerstpret met de bomen, die hun natuurlijke gedrag stimuleren. “Zij snuffelen aan de takken, gebruiken de kerstbomen om hun nagels aan te slijpen en vinden het maar al te leuk om de boomstammen op te tillen.”

Vooral pasgeboren olifant Yindi is in haar nopjes met haar kerstcadeau. “Zij had natuurlijk nog nooit een kerstboom gezien en onderzocht de boom dan ook direct nieuwsgierig met haar slurf.”

Krabpaal

Ook de tijgers weten ‘des kats’ wel raad met een kerstboompje of twee: dát is nou eens een krabpaal! “Ze hangen meteen met hun scherpe klauwen in de kerstboom die wij aan een bungeekoord hebben opgehangen.”

Voor de kamelen zijn de bomen vooral een kerstige snack, vertelt Willem. “De kamelen smullen van de bomen, zij eten de takken helemaal kaal.”

Versierde bomen staan er eenzaam bij

Ook in het park zelf staan kerstbomen, helemaal versierd, voor de bezoekers. Maar die mogen dus niet komen wegens de lockdown en zullen alle pracht niet zien. Het dierenpark hoopt dat er betere tijden komen en dat de deuren op 20 januari weer open mogen.

Beeld: DierenPark Amersfoort