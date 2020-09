NS en Arnhem pakken overlast Arnhem Centraal aan, 'loopt spuigaten uit'

De NS en de gemeente Arnhem houden de komende maanden actiedagen om de overlast en het geweld op station Arnhem Centraal aan te pakken.

Dat doen zij samen met de andere vervoerders, de politie en de marechaussee. Ook zijn extra toezichthouders ingezet omdat het “ontoelaatbaar en asociaal gedrag” op en bij het station de laatste tijd de spuigaten uitloopt, aldus de NS vrijdag.

Op Arnhem Centraal passeren dagelijks ongeveer 50.000 reizigers. Volgens de NS en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zijn er sinds begin van het jaar te vaak meldingen van agressie en geweld. Het gaat om zakkenrollerij, vernielingen, bedreigingen en geweld tegen NS-personeel.

Hangjongeren en daklozen

Reizigers melden ook overlast door hangjongeren en daklozen, zegt de NS. “Wij accepteren dat niet. Iedereen moet zich veilig voelen op het station”, aldus NS-manager Sander Venneman.

Veegactie

Donderdagavond hebben zeventig ordehandhavers al een veegactie gehouden. Daarbij zijn boetes uitgedeeld. Er is gecontroleerd in de treinen, op de perrons, in het stationsgebouw en in de omgeving. Venneman: “We hebben laten zien dat dit gedrag niet wordt getolereerd en we halen de raddraaiers eruit.”

