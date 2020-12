Door het openen van restaurants zal het aantal coronabesmettingen eerder dalen dan stijgen. Dat valt te lezen in een notitie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, meldt RTL Nieuws dinsdag. Het zou wel gaan om een niet-voltooid rapport, waarvan de conclusies voorbarig zijn.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De notitie zou zijn opgesteld op basis van een analyse van de coronacijfers van het RIVM. De gezondheidsdienst kwam een paar uur later echter met een reactie waarin staat dat die conclusie niet klopt. Het RIVM zou helemaal geen data hebben waaruit blijkt dat het reproductiegetal zou dalen bij het openstelen van de horeca.

De notitie zou dinsdag door minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer zijn ingebracht in de kabinetsvergadering over de aanpak van de coronacrisis. Tijdens het overleg op het Catshuis van afgelopen zondag zou de bewindslieden zijn gevraagd deze analyse te maken.

Lees ook: ‘Weinig versoepeling’, wat komt dan aan bod tijdens de persconferentie?

Reproductiegetal op en neer

In de analyse zou staan dat toen de ‘gedeeltelijke lockdown’ op 14 oktober inging het zogenoemde reproductiegetal 1,08 was. Na de aanscherping van de maatregelen daalde dat cijfer tot 0,82. Maar een maand na de verzwaringen, op 13 november, bleek de waarde weer te zijn gestegen naar 1,04.

Volgens RTL Nieuws concluderen Wiebes en Keijzer dat met “een dichte horeca het r-getal weer oploopt, wat suggereert dat de invloed van de horeca op de r-waarde zeer klein is en dat de daling en stijging sinds 14 oktober anders verklaard moet worden”.

Besmettingen uit thuissituatie

In de week voor de sluiting zouden er 130 besmettingen uit de horeca komen, aldus de notitie. Daarnaast zou er in staan dat de horecasluiting lijkt te hebben geleid tot veel meer bezoek bij mensen thuis. Volgens het RIVM komt 20 procent van het aantal besmettingen voort uit de thuissituatie, bijvoorbeeld door bezoek van familie en vrienden.

Lees ook: Horeca laat zich zien en horen met protest in Den Haag en landelijke lichtjesactie

De twee bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat zouden hieruit concluderen dat de coronabesmettingen niet aan een sector te koppelen zijn, maar uit onveilige contactmomenten. Daardoor zou het openen van de restaurants volgens hen met kerst veilig zijn.

Premier Rutte en minister De Jonge geven dinsdagavond een laatste stand van zaken over het coronabeleid. De persconferentie begint om 19.00 uur en is live te volgen op SBS6, hartvannederland.nl en in de Hart van Nederland-app