Noordwijk mag zichzelf eindelijk een 'heilzame zeebadplaats' noemen

Na jarenlange voorbereidingen heeft Noordwijk woensdag eindelijk het predicaat ‘Noordwijk, heilzame zeebadplaats’ in ontvangst mogen nemen. Hiermee is Noordwijk, na Cadzand, Domburg en Nieuweschans, de vierde badplaats in Nederland die zich zo mag noemen.

Het is 2016 als een groep uit de Duin- en Bollenstreek bij elkaar komt om te spreken over de aantrekkelijkheid van de streek. Tijdens dat overleg komt voor het eerst de mogelijke kuuroord-status voor Noordwijk aan bod.

“We hebben onderzocht of we in aanmerking zouden kunnen komen en dat bleek zo te zijn”, vertelt Quirine Kamphuisen van Noordwijk Marketing trots. “Er zijn allerlei metingen gedaan. Metingen van de lucht, het water. Het is een geval van de lange adem geweest. Het is zeker niet over één nacht ijs gegaan.”

Heilzame natuurbron

En uit al die metingen kwam naar voren dat Noordwijk het ideale klimaat heeft om als ‘heilzame badplaats’ op te treden. “Omdat we veel Duitse toeristen hebben, hebben we de Duitse richtlijnen aangehouden”, legt Kamphuisen uit. “Het belangrijkste criterium is dat je een natuurbron hebt die aangetoond heilzaam is. Dat is bij ons het zeewater.”

Kamphuisen moet vaak aan mensen uitleggen dat een kuuroord niet betekend dat Noordwijk nu omgebouwd wordt tot spa-resort. “We hebben geen kuurcultuur in Nederland. Mensen denken toch aan een gebouw met pilaren en oude mensen, maar tegenwoordig gaat het veel meer om wellness.”