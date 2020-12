Ondanks noodverordening opnieuw auto in brand in Veen: 'Ze waren ons voor'

Slechts één avond en nacht bleef het rustig in het Brabantse dorp Veen. Na drie avonden van rellen, autobranden en vuurwerkoverlast, kondigde burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena, waaronder Veen valt, een noodverordening af. Toch staat er maandagavond opnieuw een auto in lichterlaaie op de beruchte kruising in het dorp.

Volgens een correspondent ter plaatse werd de sloopauto rond zeven uur maandagavond in brand gestoken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio bevestigt dat. Volgens de woordvoerder ging het om één voertuig en was de brand rond kwart voor acht geblust. De correspondent stelt dat er slechts een paar man publiek op het vuur afkwam.

Een woordvoerder van de politie laat Hart van Nederland weten dat de auto in de hens ging voor de politie aanwezig was in het dorp. “Ze waren ons voor. Wij zijn nu in ieder geval met veel politieagenten aanwezig in het dorp om het inrijdend verkeer tegen te houden dat zonder reden naar Veen komt.”

Noodverordening in Veen

De ingestelde noodverordening houdt in dat mensen niet in groepjes groter dan twee personen over straat mogen en dat mensen van buiten Veen geweerd worden uit het dorp. Ook mogen mensen geen voorwerpen bij zich dragen die kunnen worden gebruikt als wapen. De boetes voor overtreders lopen op tot een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro.

De noodverordering geldt 24 uur per dag, maar de politie laat weten dat het vooral in de avonduren fout gaat. “Daar hebben we dan ook op ingezet, daarom stond de auto al in brand voordat wij er waren.” De controles gaan maandagavond onverminderd door. “Er zijn ME-bussen onderweg.”

