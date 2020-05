Noodpakket 2.0 volgens MKB'ers niet genoeg: "Ik heb vanochtend nog twee medewerkers moeten ontslaan

MKB Nederland en VNO-NCW hebben woensdag een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze trekken aan de bel, omdat het noodpakket 2.0 voor veel ondernemers bij lange na niet genoeg zou zijn. In de brief wordt vooral een oproep gedaan om sectoren die noodgedwongen gesloten zijn meer hulp te bieden.

Ondernemer Erik Kroon van SOS Events kan er over meepraten. Zijn bedrijf organiseert (bedrijfs)uitjes op de Veluwe en hij heeft 120 in dienst. Zijn bedrijf ligt door de coronacrisis volledig stil en hij ziet het geld iedere dag wegstromen.

Veel te weinig

“Ik heb vanochtend nog twee medewerkers moeten ontslaan,” zegt Kroon tegen Hart van Nederland. En hier blijft het misschien niet bij als de overheid niet meer doet om te helpen. Het nieuwe noodpakket bevat een tegemoetkoming voor de vaste laste van bedrijven met maximaal 250 medewerkers in dienst. Deze vergoeding van 20.000 euro heet de TVL-regeling. Volgens Kroon is dit veel te weinig. “Het is heel lief en leuk bedacht, maar heeft alleen nu voor bedrijfjes met vier medewerkers. Wij hebben 20.000 euro in anderhalf uur verbrand.”

De ondernemer ziet het liefst dat er een nieuw plan komt om bedrijven te helpen met hun maandelijkse lasten. Ook wil hij een betere ontslagregeling. Kroon moet nu bijvoorbeeld een half jaar wachten tot hij de ontslagen medewerkers weer in dienst kan nemen. “En de banken moeten gaan meebewegen. Er moet een regeling komen voor seizoenswerk.” Normaal gesproken zijn dit gouden maanden voor SOS Events.

MKB Nederland en VNO NCW schrijven in de brandbrief blij te zijn met de nieuwe maatregelen, maar vinden ook dat de regeling zich vooral beperkt tot het kleinbedrijf. Het biedt volgens hen geen compensatie voor grotere MKB-bedrijven in de gesloten sectoren, zoals de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, theaters en de reisondernemingen.

Voor de wind tijdens coronacrisis

Maar het kan ook anders; Geen medewerkers ontslaan, op volle kracht draaien en zelfs contracten aanbieden. Het lijkt midden in de coronacrisis onmogelijk, maar het kan wel.

Uitzend-organisatie Randstad maakt succesvol gebruik van de overheidssteun om flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, zoals bij fotoboekendrukkerij Albelli in Den Haag.