Nog zes arrestaties om bedreigingen Emmauscollege

De politie heeft in de afgelopen periode nog eens zes verdachten opgepakt vanwege bedreigingen op het Emmauscollege in Rotterdam. In totaal zijn daarvoor nu negen mensen gearresteerd in de leeftijd van 13 tot 24 jaar.

Het gaat om twee vrouwen en zeven mannen, aldus de politie maandag. Iedereen wordt verdacht van bedreiging en opruiing.

Begin november werd een leraar van de school bedreigd, nadat hij een spotprent van een jihadist in zijn lokaal had opgehangen. Cartoonist Joep Bertrams maakte die spotprent na de aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Een aantal leerlingen van het Emmauscollege beschouwde de tekening als godslastering en eiste dat de prent weggehaald zou worden. De betrokken docent is na de bedreigingen ondergedoken.

Lees ook: Bedreigde Rotterdamse docent voorlopig niet terug voor de klas

Onderzoek afgerond

Volgens de politie zijn alle verdachten na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Het onderzoek naar de kwestie is afgerond. Het Openbaar Ministerie moet beslissen over de vervolging van de negen arrestanten.

Lees ook: Leerlingen Emmauscollege geschokt na onderduiken docent om cartoon: ‘Dat is zeker eng’

Eind november eiste een 18-jarige vrouw dat het OM de vervolging tegen haar staakt, omdat er volgens haar advocaat geen sprake is van opruiing. Zij zou daarmee anderen hebben aangezet “tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent”, vond de politie en het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaat ging het slechts om kritiek op de prent, en uitte ze dit op een “beheerste, beschouwende en lijdzame wijze”. Dat anderen daarin aanleiding zagen tot het doen van bedreigingen kan haar niet worden aangerekend, meent de raadsman.

ANP/redactie