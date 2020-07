Nog drie slachterijen mogen van NVWA slachten voor offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag aan nog eens drie slachterijen toestemming gegeven voor ritueel slachten voor het komende offerfeest. Daarmee komt het totaal aantal slachterijen met een erkenning op 48, zegt een woordvoerster van de toezichthouder.

Aanvankelijk had de NVWA aan 43 slachthuizen toestemming verleend om in het kader van het offerfeest te slachten en ongekoeld vlees mee te geven aan islamitische klanten. Van acht slachterijen had de NVWA de plannen afgewezen, omdat hun plan van aanpak om de coronaregels na te leven tekortschoot. Twee daarvan spanden een kort geding aan bij de rechtbank in Den Haag, dat ze wonnen. Deze slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk bereikten dinsdag een akkoord met de NVWA, die een veilige werkplek wil voor hun keuringsartsen die toezicht houden op het slachtproces.

“Na het kort geding hebben we ook de overige slachterijen benaderd en hun de kans geboden een beter plan in te dienen. Hierop hebben we nog plannen van drie slachterijen beoordeeld en goedgekeurd”, zegt de NVWA-woordvoerster. “Belangrijk onderdeel in de aangepaste plannen is dat de slachtvolumes omlaag zijn gebracht. In de plannen is nu rekening gehouden met veilige werkomstandigheden voor onze keuringsartsen.”

Slachthuizen moeten tijdens het offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Moslims mogen dit jaar niet aanwezig zijn bij het aanbrengen van de halssnede. En slachthuizen moeten ervoor zorgen dat mensen verspreid hun vlees komen ophalen. De afstandsregel van 1,5 meter geldt zowel binnen als buiten het slachthuis. De NVWA houdt extra controles.

