NL-Alert voor rookontwikkeling door brand in loods Alblasserdam

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft zaterdagavond een NL-Alert verstuurd wegens de grote rookontwikkeling door een brand in Alblasserdam. De brand woedt in een leegstaande loods aan de West Kinderdijk en gaat gepaard met veel rook.

De rook is mogelijk tot ver in de omtrek merkbaar is en kan overlast geven. Inwoners van Alblasserdam en aansluitende woonkernen wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Het openbaar vervoer is stilgelegd op de West Kinderdijk. De brandweer roept omwonenden op niet op het incident af te komen en hulpverleners de ruimte te geven.

Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Rond 22.30 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is.

#Alblasserdam #westkinderdijk Er is brand in een leegstaande loods. Rook trekt over de dijk. Heeft u overlast? Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit. Geeft hulpdiensten altijd de ruimte. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) July 25, 2020

Beeld: Google Maps