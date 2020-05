Tonny kan haar geluk niet op: eindelijk is er een nieuwe wagen voor Tonnekes Rijdende Winkel

Door pech moeten minderbedeelde Tilburgers het nu al acht maanden zonder Tonnekes Rijdende Winkel doen, maar daar komt gelukkig snel verandering in. “Ik wil eind deze maand weer gaan rijden.”

Tonnekes Rijdende Winkel is een begrip in de Brabantse stad. Tonny Steenis, zoals Tonneke eigenlijk heet, begon drie jaar geleden met haar mobiele supermarkt, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik wilde iets doen voor mensen die het niet zo breed hebben.”

‘Veel armoede in Tilburg’

De Tilburgse koopt boodschappen in en trekt met haar rijdende winkel door de wijken. Zo gaat ze langs bij kwetsbare ouderen en eenzame mensen. Ook stadsgenoten met een kleine portemonnee zijn welkom. “Als het financieel even niet lukt, mogen ze op een later moment terugbetalen”, legt Tonny uit. “En iedereen doet dat netjes.”

Uit ervaring weet Tonny dat het soms lastig kan zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze heeft een bewogen leven gehad en komt zelf ook uit de schuldsanering. “Ik weet dus dat het soms echt niet anders kan dan op de bof.” Met haar winkel hoopt ze anderen even uit de brand te kunnen helpen, net als buurtwinkeltjes dat vroeger deden. “Er is namelijk veel armoede in Tilburg, en in Nederland.”

Vorige wagen ging kapot

De winkel is dan ook erg geliefd in de wijken. “Je bouwt echt een vertrouwensband met elkaar op”, merkt de rondrijdende kruidenier. De klap is dan ook groot als de speciale SRV-wagen er afgelopen september mee op houdt. “Alles wat kapot kan, was al eens stuk gegaan en gerepareerd. Dit was het definitieve zetje.”

Een nieuwe wagen kost al gauw tienduizenden euro’s. Geld dat Tonny niet heeft, al betekent dat niet het einde van haar goede werk. “Ik moest doorgaan, want ik kan de mensen niet in de steek laten.” Ze begint daarom boodschappen rond te brengen met haar auto, al is dat een stuk lastiger.

‘Hulp uit hele land’

Gelukkig komt er hulp voor Tonnekes Rijdende Winkel. Tonny is namelijk gevolgd voor een documentaire en die wordt in november getoond op filmfestival IDFA. “Daarna stroomden de hartverwarmende reacties binnen”, herinnert ze zich. Tonny’s boekhouder besluit daarop een crowdfundactie op poten te zetten.

In Tilburg én daarbuiten worden verschillende acties opgezet om geld in te zamelen. “Heel Nederland heeft mij gesteund”, glundert Tonny. “Ik wil iedereen daarom bedanken voor de prachtige steunbetuigingen. Het is echt super.” In totaal wordt er ruim 27.000 euro gedoneerd.

De pech van de Tilburgse is ondertussen ook een man uit Hoogeveen ter ore gekomen. Hij heeft zelf een SRV-wagen en stopte vorige maand met rijden. “Ik kreeg een telefoontje. We konden zijn wagen voor een mooi bedrag overnemen”, vertelt ze. “Ik vind dat zo ontzettend lief.”

Tonnekes Rijdende Winkel 2.0

Woensdag is het dan zover: de nieuwe rijdende winkel is vanuit Drenthe naar Tilburg gereden. De wagen is technisch tiptop in orde. “Hij heeft tot een maand geleden nog gereden, dus dat is fijn.” De komende tijd gaat ze nog wat kleine aanpassingen doen. “We kunnen nog wel wat extra planken gebruiken. En niet onbelangrijk: er moet nog een sticker van mijn logo op”, lacht ze.

Tonny hoopt aan het eind van deze maand de wijken in te kunnen met Tonnekes Rijdende Winkel 2.0. “Ik kan niet wachten om weer bij de mensen langs te gaan”, zegt Tonny tot slot. Al is het vanwege de coronacrisis nog wel de vraag hoe precies. “In de wagen is het misschien iets te krap, maar we verzinnen wel wat.”

Bekijk hieronder de trailer van de documentaire die over Tonnekes Rijdende Winkel is gemaakt