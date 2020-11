Het gebeurde regelmatig nog wel eens: vrienden, handlangers of familie van gedetineerden die in de gevangenis zitten gooien spullen over de muur van de luchtplaats, om zo toch verboden waar de bajes binnen te smokkelen. En ook moderne middelen worden niet geschuwd: drones die snel over de muur vliegen en iets laten vallen. Maar dat alles moet binnenkort verleden tijd zijn door een nieuwe maatregel van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan de Rijn

In Alphen aan den Rijn heeft de PI de primeur: een enorm stalen constructie die zogeheten contrabande tegen moet gaan. Boven de luchtplaats hangt nu een enorme draagbalkenconstructie, met daartussen een ijzersterk net. Letterlijk ijzersterk, want het is gemaakt van staaldraad. Cees Niessen, directeur van de PI Alphen kijkt uit naar de nieuwe techniek: ”Het blijft natuurlijk altijd een kat-en-muisspel”, begint Niessen. ”De gedetineerden zijn heel slim en heel inventief, die blijven het op verschillende manieren toch proberen. Wij zullen altijd alert moeten zijn, ook als het net straks in gebruik wordt genomen.”

De luchtplaats is officieel nog niet open, maar volgens directeur Niessen heeft de nieuwe maatregel ook een voordeel voor de gedetineerden. ”Je kunt hier prima voetballen en door het net zullen zij minder snel hun bal per ongeluk over de muur trappen.”

Lees ook: Man gooit Snickers met geheim ingrediënt over gevangenismuur

Smokkelwaar in gevangenis

Maar wat treffen bewaarders zoal aan (en nemen ze uiteraard in beslag)? Het bekendste voorbeeld is volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen dan toch echt (soft)drugs. Ook telefoons worden regelmatig gevonden. Scherpe voorwerpen, geld en alcohol zijn gewild bij de gevangenen maar worden zelden gevonden binnen de gevangenismuren. Het net boven de luchtplaats moet het aantal verboden spullen nu omlaag brengen. Maar heeft het zin?

Lees ook: Gevangenis in Lelystad afgesloten om mogelijke smokkel

Oud-gevangene Andries Bik heeft zelf 5,5 maand vastgezeten in de PI Zwolle. Zeker, een deel van de contrabande zal hiermee worden voorkomen. “Misschien 10 procent van wat binnenkomt, komt over de muur bijvoorbeeld met een tennisbal, of een drone.” De rest komt volgens hem ‘gewoon’ via de voordeur naar binnen. Volgens hem gaat de overdracht van drugs vooral via babyluiers. “Je mag je kind gewoon vasthouden bij een bezoek en heel veel jongens die vastzitten hebben ook kleintjes. Dus dan gaat het uit de luier van het kind, zo in de broek van de vader.”

Een woordvoerder van de PI in Alphen denkt wel dat smokkelwaar sinds maart niet meer door de voordeur naar binnenkomt. ”Sinds de corona-uitbraak vindt bezoek alleen nog plaats achter plexiglas, dus is er geen fysiek contact meer tussen gedetineerden en het bezoek.”

Ook het net zal volgens ex-gedetineerde Bik ook niet alles tegenhouden. ”Als er geen tennisbal doorheen komt dan gebruiken ze de volgende keer gewoon kleinere balletjes”, zegt Bik tot slot. Maar ook daar is de woordvoerder van de gevangenis stellig over: ”Er komt echt niets door het net heen, ook kleinere balletjes niet.”

Aanstaande maandag wordt de beveiligde luchtplaats in gebruik genomen. Als de maatregel een succes blijkt kan het worden toegepast in andere gevangenissen.