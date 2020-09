In de afgelopen dag zijn er 797 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan zondag, toen er nog 925 nieuwe gevallen geregistreerd werden. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is met 2 gestegen naar 31.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde van de afgelopen weken, dat rond de 500 gevallen per dag schommelde. In de regio Haaglanden, waar de laatste dagen de meeste positieve tests werden afgenomen, zijn in de laatste 24 uur 71 nieuwe besmettingen ontdekt. Dat zijn er een stuk minder dan de 184 gevallen die zondag werden gemeld.

De regio Amsterdam telt nu weer de meeste positieve tests: 155 in totaal. In de regio rond Rotterdam werd het coronavirus bij 115 mensen aangetroffen.

Coronapatiënten op ic

Er liggen op dit moment 31 mensen met corona op de intensive care, zondag waren dat er nog 29. “Het aantal opgenomen coronapatiënten is nog vrij stabiel laag, ondanks het stijgend aantal nieuwe infecties in de afgelopen week”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “De overall ic-bezetting is daarbij terug op het laagste niveau van de afgelopen maand.”

