Minder nieuwe coronabesmettingen gemeld bij RIVM

In de afgelopen 24 uur zijn er 577 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. Daarmee is het aantal nieuwe gemelde gevallen voor de tweede dag op rij gedaald. Woensdag meldde het RIVM 654 gevallen, dinsdag lag het aantal nog op 779. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer 4200 besmettingen vastgesteld.

Onder de nieuwe coronapatiënten zijn meer dan 250 mensen die 20 tot 40 jaar oud zijn. Meer dan 150 patiënten zijn 40 tot 60 jaar oud.

Rotterdam grootste brandhaard

De regio Rotterdam-Rijnmond is de laatste weken de grootste brandhaard in het land. Daar kwamen donderdag 108 nieuwe gevallen aan het licht, het laagste aantal in bijna een week. In Rotterdam zelf kwamen er 77 nieuwe besmettingen bij.

Amsterdam-Amstelland registreerde 75 nieuwe gevallen, waaronder 69 in Amsterdam zelf. Ook dat zijn de laagste toenames in ongeveer een week tijd. In Haaglanden hoorden 83 mensen dat ze besmet zijn geraakt. Het aantal patiënten in de provincie Utrecht steeg met 51.

Corona in Bergen op Zoom

Midden- en West-Brabant noteerde 33 nieuwe besmettingen. Daaronder zijn zes nieuwe gevallen in Bergen op Zoom. Dat is de laagste stijging in een etmaal in bijna twee weken tijd. In Friesland zijn 9 mensen positief getest. Ook dat is minder dan in de voorgaande dagen.

In de provincie Groningen nam het aantal gevallen juist redelijk fors toe. Onder de Groningers zijn 14 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is de grootste toename in een dag in de provincie sinds 11 april. Op woensdag waren ook al 10 nieuwe gevallen gemeld.

Uitbraak in Hillegom

Een andere stijger is Hollands Midden. Daar nam het aantal besmettingen met 42 toe, de grootste stijging in een dag sinds half april. Een paar weken geleden waren in en rond Hillegom veel gevallen vastgesteld, nu zijn ook op andere plekken mensen besmet geraakt.