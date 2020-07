Boze boeren opnieuw de weg op, deze keer rond Nijkerk

Opnieuw zijn boze boeren donderdagavond de weg opgegaan met trekkers. Tientallen actievoerders rijden in colonne rond in de regio rondom het Gelderse Nijkerk. Waar ze naartoe rijden, is niet bekend.

De boeren zouden onder andere uit Barneveld en Bunschoten komen en aan het begin van de avond hebben verzameld op een parkeerterrein in Terschuur. Daarna trokken ze richting Nijkerk. Omroep Flevoland meldt dat inmiddels het Meerpaalplein in Dronten vol staat met trekkers.

(Later meer)