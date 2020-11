Nieuw forensisch onderzoek in zaak Miranda Zitman na gruwelijke vondsten in woning

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een nieuw forensisch onderzoek doen in de zaak van de in 2018 vermoorde Miranda Zitman. Dat heeft het OM aangeboden nadat nabestaanden onlangs meerdere gruwelijke vondsten deden in de woning van de vrouw, zoals mogelijke bloedspatten en menselijke resten.

Na het vrijgeven van de woning kwamen familieleden op meerdere plekken in het huis bloedsporen tegen die mogelijk van de vermoorde Zitman afkomstig zijn. “Over deze sporen staat niets in het politiedossier en hierover is niets van behandeld in het vonnis”, vertelt een familielid van het slachtoffer aan Hart van Nederland. Daarnaast zegt de nabestaande dat het ook niet aan de orde is geweest bij de beoordeling in het Pieter Baan Centrum van de veroordeelde Bart B.

Bruinrode sporen

“We zien aan het interieur en kunstwerken allerlei bruinrode streepjes”, vertelt de nabestaande. “Van één exemplaar is het verschenen in het politiedossier, van andere sporen totaal niet. Die hebben wij allemaal gevonden.” Volgens het familielid gaat het om bruinrode sporen, die nog geïdentificeerd worden. “Wij als familie zijn inmiddels zover dat wij sterke vermoedens dat dat bloedsporen zijn van Miranda.”

De nabestaanden vinden dat politie en justitie grove fouten hebben gemaakt. “De woning is kortgeleden aan ons vrijgegeven. Wij als familie stellen dat het onderzoek zeer onzorgvuldig is gedaan door politie en justitie”, aldus de nabestaande. “Uit ervaring weten we dat de moordenaar van Miranda zeer gevaarlijk is.”

In stukken gezaagd

De kapster uit Soest werd op 28 december 2018 met geweld om het leven gebracht en in stukken gezaagd door haar partner Bart B. B. werd tot 18 jaar cel veroordeeld wegens doodslag, voor moord vonden het OM en de rechtbank geen bewijs.

De familie heeft onlangs de hulp van een militair forensisch onderzoeker in de hand genomen. “Wij hebben met hem de tuin onderzocht. Daar blijkt dat de politie onvolledig de tuin heeft doorzocht. Die heeft alleen het tuinpad doorzocht.” Vervolgens deed de onderzoeker ook meerdere vondsten op een van Miranda’s kasten. “Deze specialist keek op de kast. Daar troffen we een klompje grijswitte substantie met daaruit bruinzwarte haren, de kleur van het haar van Miranda, met vermoedelijk bloedsporen.”

Mogelijke nieuwe sporen

De familie komt steeds meer tegen. “Tijdens het opruimen van de gangkast kwamen wij een plastic zakje tegen met bruinrode smurrie. We schrokken ons rot. Wat is dat?” Daarnaast zijn ook in de kast forse bloedspetters aangetroffen, die volgens een nabestaande ‘visueel te herkennen zijn’. “Wij worden overal in het huis geconfronteerd met bloedsporen van onze geliefde Miranda.”

De nabestaanden zijn woedend op politie en justitie. “Op het moment dat wij als familie hebben gemeld dat er vermoedelijk lichaamsresten liggen in het huis bij de hoofdofficier van Justitie, kregen wij niets te horen. Dat was op 9 november.” De familie zegt daar niets van te snappen. “Hoe is dat mogelijk? Dit is de moord op onze Miranda, die op een verschrikkelijke manier om het leven is gekomen. Verzaagd en gedumpt op verschillende plekken.”

Nieuw forensisch onderzoek

Het OM laat weten dat ze een aantal klachten, schadeclaims en aangiften heeft ontvangen van de nabestaanden van Miranda. “Een eerste afspraak om hierover in gesprek te gaan is helaas door hen afgezegd. We zijn blij dat na een schriftelijke reactie van het OM nu alsnog een persoonlijk gesprek gepland is. De familie krijgt tijdens dat gesprek de gelegenheid om een toelichting te geven. Wij zullen het gesprek gebruiken om tekst en uitleg te geven over de gang van zaken en om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze vragen en klachten.”

Ook geeft het OM aan dat ze hebben aangeboden om forensisch onderzoek te laten doen naar de door de nabestaanden gemelde vondsten in de woning van het slachtoffer, waardoor er mogelijk toch een nieuw moordonderzoek wordt gedaan. De nabestaanden laten aan Hart van Nederland weten blij te zijn met aanbod van het OM, maar wachten het precieze aanbod en invulling af.