Niek en Hein mogen na 11 dagen eindelijk van het dak af: 'Zo, en nu een lekker biertje!'

Het was een hele zit voor twee vrienden uit het Brabantse Vessem. 11 dagen lang zaten Hein van de Pas en Niek van Rooij (25 jaar) op het dak van dorpscafé van der Ven. Het heeft ze heel wat opgeleverd: 11.011 euro voor Stichting ALS Nederland, een wereldrecord dakzitten en… een houten kont.

Het wereldrecord stond op naam van de 65-jarige Tinus van Heijst, die ook uit Vessem komt. In 1975 zat hij in zijn eentje acht dagen lang op het dak van een ander Vessems café. Hij verliest zijn record na 45 jaar aan de jonge Vessemers.

Goed doel

Het begon als een grapje. Hein en Niek zaten op het terras van hun favoriete café en hadden al wat biertjes achter de kiezen toen ze opeens weer op dat legendarische verhaal van Tinus van Heijst en zijn dakzitrecord kwamen. “We hebben het er wel vaker over gehad,” vertelt Niek aan Hart van Nederland. “Maar we zeiden: “We kunnen het nou wel doen, want we hebben toch niks te doen.” Door corona kunnen de jongens nergens naartoe, daarom leek dit hen het perfecte moment om hun droom uit te laten komen.

De vrienden wilden niet zomaar voor paal zitten op het dak en halen met hun actie daarom geld op voor Stichting ALS Nederland. Dit doel hebben ze uitgekozen voor caféhoudster Lianne van der Ven, die kortgeleden een dierbare verloor aan ‘een broertje’ van ALS. Het opgehaalde bedrag wordt gestoken in onderzoek naar progressieve spier/zenuwziektes.

Lianne vindt de actie van de twee jongens naar eigen zeggen ‘geweldig’. “Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Mensen komen zelfs helemaal vanuit Groningen om te doneren. Dat is drie uur rijden!,” zegt ze enthousiast. Het hele dorp is uitgelopen om de jongens tot het eind toe te juichen en zo gaat het volgens de cafébazin al vanaf het begin.

Nergens last van

Wonder boven wonder zeggen de jongens nergens last van te hebben. Ze hadden zich dan ook goed voorbereid: twee comfortabele leren stoelen voor oude mensen en antidoorzitkussens zorgden ervoor dat hun billen het volhielden. Verder werden de jongens volgens Lianne ‘echt vertroeteld.’ “Vrienden komen allemaal eten brengen en hun moeders koken omdebeurt. Er kwamen ook wat kinderen zelfgebakken koekjes brengen.

De hitte van de afgelopen dagen gingen ze te lijf met waaiers, ventilatoren en tentjes. Op het dak staat een koelkastje, waardoor de jongens steeds voldoende konden drinken.

Niet opgestaan

Officieel mochten Hein en Niek iedere dag twee keer vijf minuten staan. Verder moesten ze altijd één bil aan de stoel houden. Uiteindelijk hebben ze die vijf minuten geen één keer gebruikt. De jongens hebben 264 uur alleen maar gezeten.

In elf dagen moest af en toe natuurlijk ook worden getoiletteerd. Ook dat deden de jongens vanuit hun stoel. Met een urinaal en ondersteekpan!