Nepverpleger Leroy S. diende patiënten ook medicatie toe in ziekenhuis

De nepverpleger die begin dit jaar een aantal weken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkte, heeft ook medicatie toegediend aan patiënten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

Begin vorige maand werd duidelijk dat er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een man als verpleegkundige had gewerkt terwijl hij daar helemaal niet de juiste papieren voor had. Volgens het Bossche ziekenhuis had de nepverpleger zich gemeld om te helpen toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was.

Zwaar lichamelijk letsel

De man zei dat hij een opleiding voor verpleegkundige had afgerond, maar kon geen diploma’s tonen. “Uit de toetsen leek het in eerste instantie alsof hij voldoende kennis en vaardigheden had”, zei het hospitaal destijds. Maar toen medewerkers waarschuwden dat hun nieuwe collega niet voldeed nam het ziekenhuis “na korte tijd” afscheid van hem.

Bronnen bevestigden aan Hart van Nederland dat de nepverpleger de 24-jarige Leroy S. is. Hij werd op 18 mei opgepakt op verdenking van oplichtingen, valsheid in geschrifte en diefstal. Nu blijkt dat justitie hem dus ook verdenkt van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade. Zijn voorarrest is met zestig dagen verlengd.

Nepverpleger blijft zwijgen

In het onderzoek naar de nepverpleger is er volgens het OM inmiddels met “een groot aantal” getuigen gesproken, waaronder met medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis “die in meer of mindere mate met de verdachte hebben samengewerkt gedurende de weken dat hij in het ziekenhuis werkzaam was”.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met mensen uit de sociale omgeving van Leroy S. “Wij willen natuurlijk weten wat hem heeft bewogen om in het ziekenhuis aan de slag te gaan en wat hij daar allemaal heeft gedaan”, legt justitie uit. Het onderzoek is volgens het OM complex, “onder meer omdat de verdachte zelf tot nu toe heeft gezwegen”.

‘Leroy S. sloeg eerder toe’

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat Leroy S. al vaker heeft toegeslagen. Zo deed hij zich eerder op een festival voor als ambulancemedewerker, compleet met outfit. Daar zou hij een diabetespatiënt bijna om zeep hebben geholpen met een levensgevaarlijk ‘advies’ over insuline spuiten, maar de vrouw vertrouwde het niet.

Leroy S. zal volgens justitie onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Het OM is op dit moment nog bezig met het onderzoek, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.