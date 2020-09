Nelly (92) maakt parachutesprong om geld in te zamelen voor veteranen

Ze is 92 jaar oud, maar dat is absoluut niet aan haar te zien. De kwieke Nelly Singerling is nog zo fit als een hoentje en nog lang niet uitgeblust. Zaterdag maakte ze een parachutesprong om geld in te zamelen voor Walk4Veterans.

Waar de meeste mensen het waarschijnlijk nooit in hun leven doen of durven, wil Nelly op haar respectabele leeftijd nog altijd parachutespringen. Ze maakte een zogenoemde tandemsprong samen met Jarno Goosman van Paragroup Holland. Hij is onderdeel van een groep enthousiaste parachutisten, bestaande uit veelal militairen en veteranen.

Ultiem gevoel van vrijheid

Nelly gaat dit avontuur aan om geld in te zamelen voor het trainen en plaatsen van hulphonden voor veteranen met PTSS. Op haar sponsorpagina schrijft zij: “Ik ben oud-Marva en groot liefhebber van parachutespringen. Het springen geeft me een ultiem gevoel van vrijheid, vrijheid die ik een veteraan met PTSS ook gun!”

De Walk4Veterans is een sponsorwandeltocht die het verschil maakt in het leven van veteranen met PTSS. Door te wandelen, hard te lopen of op een andere manier in beweging te komen, wordt geld ingezameld voor de training en plaatsing van veteranenhonden.