Zwemmers worden afgeraden een duik te nemen in zee bij Scheveningen en Duindorp, maar ook in en rondom Amsterdam is de kwaliteit van het water momenteel slecht.

In de Noordzee is door de stroomstoring van maandag in Den Haag verontreinigd en ongezuiverd rioolwater geloosd. In de hoofdstad kan het riool door plensbuien van de afgelopen dagen de hoeveelheid water niet aan, waardoor overtollig afval- en regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast in de stad te voorkomen.

In beide plaatsen kunnen zwemmers flink ziek worden als ze nu in het water gaan, waarschuwen de twee gemeenten.

Negatief zwemadvies Den Haag

Bij het Noorderstrand, het Zuiderstrand en het Zwarte Pad in Scheveningen geldt een negatief zwemadvies. Het is nog niet bekend wanneer het veilig is om hier weer in zee te zwemmen. Rijkswaterstaat houdt de waterkwaliteit op zee de komende tijd in de gaten. De Omgevingsdienst Midden-Holland bepaalt wanneer het water schoon weer genoeg is.

Door de urenlange stroomstoring stopte de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust bij Scheveningen, meldt het Hoogheemraadschap Delfland. Die installatie zuivert ongeveer 79.000 kubieke meter afvalwater per dag.

Niet in Amstel en grachten

In Amsterdam wordt afgeraden te zwemmen in onder meer de Amstel, de oostelijke binnenstad, het Marineterrein, het binnenwater bij IJburg, Tuindorp Oostzaan, Java-eiland, NDSM-gebied en Waterland. Ook daar is de waterkwaliteit namelijk te slecht. Dat advies geldt voorlopig tot en met vrijdag.

