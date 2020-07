Curaçao heeft een negatief reisadvies afgegeven voor eilandbewoners die naar Sint-Maarten willen reizen. Dat betekent dat iedereen die nu van Curaçao naar Sint-Maarten vliegt, dat op eigen risico doet.

Sint-Maarten kende de afgelopen dagen een flinke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. Tussen dinsdag en vrijdag ging waren er in totaal achttien nieuwe gevallen. Daarbij gaat het voornamelijk om lokale besmettingen, wat betekent dat die gevallen niet gerelateerd zijn aan reizigers.

Als gevolg daarvan voert Curaçao nu het negatieve reisadvies in. De regering maakte zaterdag ook bekend dat het overweegt om mensen uit Sint-Maarten niet meer toe te laten op het eiland.

Negatief reisadvies voor Nederland?

Donderdag werd op Curaçao een besmetting uit Nederland geregistreerd. Er zijn nu twee actieve gevallen op het eiland in de Caraïben. Volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth houdt de eilandregering ook de situatie in Nederland in de gaten nu het aantal besmettingen hier sinds kort weer toeneemt.

Op het eiland zijn relatief weinig besmettingen geweest. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis 29 gevallen bevestigd.

ANP