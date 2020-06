Neergestoken man in Leeuwarden is politiek activist

Bij een steekincident voor het treinstation in Leeuwarden is vrijdag de politiek activist Sadegh Zarza zwaargewond geraakt. Dat bevestigt zijn familie aan de Leeuwarder Courant. Zarza (64), die onder meer betrokken is bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran, werd vrijdagochtend aangevallen door een man met een mes.

Hij is buiten levensgevaar, zegt zijn broer Taher Zarza (58). “Maar hij is heel zwaar toegetakeld.” Zarza werd geraakt in zijn hoofd, hals, buik en borst.

Lees ook: Heldhaftige taxichauffeurs trekken stekende man van slachtoffer in Leeuwarden

Meerdere taxichauffeurs zagen de steekpartij gebeuren. Volgens hen ging de verdachte gericht te werk. “De verdachte stapte voor het station uit een taxi en liep direct naar de auto van het slachtoffer toe,” vertelt chauffeur Bonne aan Hart van Nederland. “De man met het mes heeft het slachtoffer eerst aangevallen vanaf de passagierskant. Daarna is hij om de auto gelopen en heeft de bestuurder van de auto toen nog een paar keer gestoken.”

‘Politiek motief’

De verdachte, die onmiddellijk na het incident door de politie ter plaatse is opgepakt, is een 38-jarige man met de Iraanse nationaliteit. Hij woont in Rotterdam. “Wij denken dat er een politiek motief achter zit”, zegt Zarza’s broer Taher.