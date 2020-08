Verwarde man in Amsterdam die door agenten werd neergeschoten is overleden

De man die donderdagmiddag in Amsterdam met een mes op agenten afkwam en daarop werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 23-jarige Duitser, meldt de politie.

Agenten zagen de verwarde man rond 16.30 uur lopen op de Honselersdijkstraat. Hij had een mes in zijn handen en werd daarom aangesproken. Volgens de politie reageerde de man niet en dreigde hij zichzelf te verwonden. Meerdere pogingen van de politiemensen om op hem in te praten mislukten.

Lees ook: Jeroen Zwaal was een verwarde man, maar is compleet hersteld en helpt nu anderen

‘Genoodzaakt te schieten’

Ondanks verschillende waarschuwingen kwam de man op de politiemensen af. Toen zij hem probeerden te arresteren begon hij om zich heen te steken. Daarop besloten agenten om op hem te schieten. Na het schietincident werd de messenzwaaier direct gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de dood van de man, zoals gebruikelijk is bij incidenten waarbij politiemensen betrokken zijn. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden via telefoonnummer 0900-8844. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar videobeelden van het fatale incident.

Beeld: Politie