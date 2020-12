Nederlandse 'sekteleider' nog steeds vast in Duitsland

De 58-jarige Nederlander die door de Duitse politie wordt beschouwd als sekteleider zit nog steeds in voorarrest in Duitsland. De man werd op 21 oktober van zijn bed gelicht in het Duitse klooster Graefenthal in Asperden, net over de grens bij Nijmegen. Justitie verdenkt hem van seksueel misbruik van kinderen, verkrachting, geweld en vrijheidsberoving. De man is voorganger van de Orde der Transformanten, een beweging die rond 2000 in Nederland is opgericht.

Maandag deed de Duitse politie opnieuw een inval in het klooster om bewijsmiddelen in de zaak tegen de man te verzamelen, zoals de Duitse politie het noemt. Er zijn onder meer een laptop, USB-sticks en andere gegevensdragers in beslag genomen. Volgens Camiel Engelen, eigenaar van het klooster en woordvoerder van de orde, nam de politie ook het paspoort van een 25-jarige Nederlandse vrouw mee.

Vrijheidsberoving

Deze vrouw zou het slachtoffer zijn van de vrijheidsberoving. De politie nam haar bij de inval op 21 oktober mee en bracht haar onder op een geheim adres. “Dat gebeurde onder luid protest van haar kant. Sindsdien hebben we geen contact meer gehad. Dat de politie nu haar paspoort kwam halen doet vrezen dat ze niet meer bij de orde wil horen, maar daar hebben we officieel nog geen bericht van”, aldus Engelen. De vrouw was getrouwd met de verdachte voorganger.

Nooit iemand gearresteerd voor kindermisbruik

De Orde der Transformanten was oorspronkelijk gehuisvest in het Brabantse Hoeven. Daar zou het kindermisbruik hebben plaatsgevonden. De Brabantse politie onderzoekt wat er destijds met meldingen daarover is gedaan. Er is nooit iemand gearresteerd. De hoofdvestiging van de orde is nu in Asperden. In oktober woonden er 54 volgelingen in het klooster, maar er zijn ondertussen nogal wat mensen vertrokken volgens Engelen. Dat komt volgens hem omdat het klooster wegens de coronacrisis gesloten is als evenementenlocatie.

