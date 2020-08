Nederlandse plofkrakers slaan massaal toe in Duitsland

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt geteisterd door Nederlandse plofkrakers. Ze blazen geldautomaten op en hebben zo in de afgelopen jaren al miljoenen euro’s buit gemaakt, meldt de Volkskrant zaterdag.

In de afgelopen vijf jaar werden er 634 geldmachines opgeblazen in Noordrijn-Westfalen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen hebben in totaal meer dan dertig miljoen euro gestolen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat. De totale aangerichte schade is nog veel hoger.

De politie in Düsseldorf wijst naar Nederland en spreekt van “zeer professionele gangsterbendes uit Utrecht en Amsterdam”. Sinds 2017 zijn er maar liefst tachtig verdachten aangehouden, maar ondanks dat blijven de criminelen gewoon doorgaan met het plegen van plofkraken in Duitsland.

Explosieve stijging

Plofkraken zijn al jaren een probleem in Nederland, maar ook in onze buurlanden. Vorig jaar probeerden criminelen in ons land 95 keer een geldautomaat op te blazen, een stijging van ruim vijftig procent ten opzichte van 2018. Toen werden er ‘nog’ 61 plofkraken gepleegd.

De explosieve toename is opvallend, omdat slechts één op de zeven plofkraken slaagt. De schade is er zeker niet minder om, want door het gebruik van zware explosieven ontstaat er steeds meer gevaar voor de omgeving rond geldautomaten.

Geldautomaten dicht

In de strijd tegen de plofkrakers zijn alle geldautomaten in Nederland sinds half december ‘s nachts gesloten: tussen 23.00 uur en 7.00 uur worden de apparaten buiten werking gesteld. Dat zal voorlopig nog zo blijven tot er een goed systeem is ontwikkeld om biljetten onbruikbaar te maken na een plofkraak.

In april werden daarnaast nog eens honderden zogenoemde sealbagautomaten uitgezet. Dat zijn automaten waar ondernemers contant geld, verpakt in speciale zakken, kunnen storten. Daarnaast besloten SNS en RegioBank in mei om voorlopig alle ruim 200 geldautomaten in HEMA- en SPAR-winkels te sluiten na een plofkraak in Lisse.

Inmiddels werken de Nederlandse en Duitse politie intensiever samen om Nederlandse plofkrakers in de aangrenzende deelstaten op te sporen. Sinds de nachtelijke sluiting van geldautomaten lijken criminelen namelijk vaker de grens over te trekken om daar plofkraken te plegen.

Redactie/ANP