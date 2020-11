Nederlandse kinderen steeds gelukkiger, maar niet iedereen is blij

De meeste kinderen in Nederland zijn zeer gelukkig, ook in tijden van corona. Maar kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie geven hun leven veel lagere cijfers.

Dat meldt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na onderzoek onder bijna tweeduizend kinderen. Gemiddeld gaven de 1994 kinderen die de vragenlijst invulden hun leven een 7,8. Dat is een half punt hoger dan in 2016 en iets meer dan in 2018.

‘Achterstand wordt heel groot’

De 1237 kinderen die zonder problemen opgroeien in hun leven waarderen dat met gemiddeld een 8,3. Voor de 236 kinderen die opgroeien met een probleem in de thuissituatie is dat een 7,2.

Lees ook: UNICEF concludeert na onderzoek: Nederland is het beste land om in op te groeien

De 129 kinderen die niet thuis wonen geven gemiddeld een rapportcijfer van 6,4. In gesloten instellingen geven kinderen hun leven ‘slechts’ een 5,6, geeft de Kinderombudsvrouw aan. Kalverboer noemt het verschil van bijna drie punten tussen kinderen zonder problemen en degenen in gesloten instellingen schokkend. “De achterstand wordt zo wel heel groot”, constateert ze.

ANP