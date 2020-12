'Nederlandse jongen (14) onder gewonden dodelijke aanrijding Trier'

Een veertienjarige jongen die dinsdag in Trier gewond raakte toen een 51-jarige man op voetgangers inreed is van Nederlandse afkomst. Dat bevestigt de Duitse politie aan De Telegraaf en het AD. “Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis, met meerdere botbreuken, maar is buiten levensgevaar”, aldus een woordvoerder.

De 51-jarige verdachte Bernd W. reed dinsdag met een geleende Land Rover met hoge snelheid in op voetgangers. Vijf mensen overleefden dit niet en zeker 23 mensen raakten gewond. Onder andere een vader en baby van vijf weken oud kwamen om het leven.

Uit school

Volgens de krant woont de 14-jarige Nederlander in Trier en heeft hij ook de Duitse nationaliteit. De jongen kwam dinsdag net uit school toen hij geraakt werd door de geleende Land Rover van W. De politie reed de 51-jarige verdachte binnen vier minuten klem en arresteerde hem. Hij wordt aangeklaagd voor meervoudige moord en poging tot moord.

Het motief van de man is nog onbekend, maar de politie denkt niet dat het een politiek of religieus motief is. Daarom wordt niet gesproken van een aanslag. Zijn doel was waarschijnlijk wel om zoveel mogelijk voetgangers te raken, want hij reed zigzaggend.