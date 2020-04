Wie is Hollie? Haar flessenpost is aangespoeld in Engeland

Wie is Hollie? Dat vragen ze zich in het Britse Mundesley af sinds er op het strand flessenpost is gevonden met een boodschap in het Nederlands.

De afzender is Hollie, die een emotionele brief schrijft aan haar grootvader. Op de brief staat: “Ik hoop dat je het als nog fijn zult hebben, ook al ben je er niet meer. Voor opa van Hollie”. Het papiertje zat in een kleine kokerachtige fles.

De vinder van de brief heeft er een foto van geplaatst op Facebook. Ze hoopt in contact te komen met Hollie, zodat ze haar kunnen laten weten dat de brief is aangekomen bij de Britse kust.

Beeld: Pixabay