Actievoerders We Gaan Ze Halen op Lesbos aangekomen

De Nederlandse actievoerders van We Gaan Ze Halen zijn dinsdag met een veerboot aangekomen op Lesbos. Maandag vloog de groep vanuit Nederland met een gecharterd vliegtuig richting het Griekse eiland om 189 vluchtelingen op te halen.

Het vliegtuig mocht volgens de actievoerders daar niet landen en week uit naar Athene. De negen actievoerders zijn vervolgens met lokaal vervoer naar Lesbos gereisd.

De groep is boos over de gang van zaken: “Tot onze grote frustratie werd het vliegtuig ons afgenomen. Zonder enige vorm van overleg en op basis van gebrekkige informatie heeft de Griekse overheid ons tot stoppen gedwongen.” De groep is nu op Lesbos om in gesprek te gaan met vluchtelingen in een nieuw vluchtelingenkamp dat is gebouwd na de verwoestende brand in kamp Moria.

Roep om evacuatie

Met hun actie willen ze naar eigen zeggen laten zien hoe slecht het gesteld is in met de vluchtelingenopvang op Lesbos. “Het is veel over slaapzakken en noodhulp gegaan in de afgelopen weken, dat verstomde de roep om evacuatie. De enige vraag die klonk vanuit de mensen van het voormalige kamp Moria was evacuatie.”

Staatssecretaris keurt plan af

Nederland besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat te weinig. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) keurde het plan van de actievoerders vrijdag af, liet ze hen in een brief weten.

